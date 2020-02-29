В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

На акцию в Москве вышли, по данным МВД, 10,5 тыс. человек, по подсчетам «Белого счетчика», в ней приняли участие 22,3 тыс. человек. Участники прошли по центру города от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова. Участники шествия прошли от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом, передает корреспондент РБК.

В нем приняли участие 10,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД Москвы. В организации «Белый счетчик» отметили, что через рамки металлоискателей прошли 22,3 тыс. человек, еще 200 человек не пропустили.

Марш прошел под лозунгом «Заказчик убийства должен сидеть». Во время марша один из организаторов, Илья Яшин, также попросил участников остановиться и почтить минутой молчания память Бориса Немцова.

Полицейские перед началом шествия через мегафоны предупреждали о том, что участники марша по закону не имеют права скрывать свои лица, в том числе используя маски.