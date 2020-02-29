В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге на Троицкой площади завершился марш памяти политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Мойка 78».

«В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники марша собрались возле станции метро «Горьковская» в полдень, откуда колонна двинулась к Соловецкому камню на Троицкой площади. Пройдя металлодетекторы, участники возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в СССР и борцам за свободу (он представляет собой камень из гранита, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря, который действовал в СССР в годы Большого террора).

Как отмечает портал, во время мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. РБК отправил запрос в ГУ МВД по Петербургу.