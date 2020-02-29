МВД оценило численность участников марша Немцова в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 8 тыс. человек на данный момент принимают участие в согласованной акции памяти Бориса Немцова в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Представитель «Белого счетчика» сообщил РБК, что по последним данным на марш пришли 22,3 тыс. человек. Как сообщается в Twitter счетчика, еще 200 опоздавшим участникам отказали в проходе.

Акция была согласована московскими властями на 30 тыс. человек, сбор участников начался в 13:00 на Страстном бульваре, сам марш — в 14:00. Участники акции пройдут по маршруту от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до Садового кольца.

Организаторами марша Немцова стали представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал». Пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы сообщала что бульвары в центре Москвы и проспект Академика Сахарова перекроют 29 февраля в связи с проведением демонстрации.