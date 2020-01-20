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Оппозиция заявила о намерении провести шествие против «узурпации власти»

Оргкомитет Марша Немцова, состоящий из оппозиционных объединений, провел совещание и принял решение подать заявку к московским властям на проведение политического марша 29 февраля. Акция направлена против «узурпации власти» в России и «политической реформы». Об этом в Facebook сообщил глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

Марш памяти Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года, проводится каждый год в конце февраля. Член движения «Солидарность«
Надежда Митюшкина подтвердила, что и в этом году примет участие в акции. Участие в акции подтвердил также заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков и пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд. «Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Я слышу об этом первый раз сейчас от вас», — сказала РБК пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, отвечая на вопрос о проведении шествия.

Сопредседатель московского отделения партии Парнас Михаил Шнейдер подтвердил, что партия принимает участие в шествии, но напомнил, что заявка официально еще не подана, при этом по закону ее должны направить властям не ранее чем за 15 дней до акции.

В соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление о проведении акции организаторы должны подавать в органы местной власти не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 дней до мероприятия. Уведомление, которое подается вне этих пределов не будет рассмотрено.

Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции
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Ранее сообщалось, что московская мэрия согласовала митинг против конституционной реформы на проспекте Академика Сахарова 1 февраля. В нем могут принять участие до 10 тыс. человек. Инициатор митинга не назывался.

Конституционная реформа и голосование по ней были анонсированы Владимиром Путиным во время президентского послания Федеральному собранию 15 января. Он предложил дать Госдуме право утверждать премьера, его замов и министров, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за пределами России, усилить требования к кандидатам в президенты и другие.

Поправки в Конституцию должны рассмотреть до конца весенней сессии Совета Федерации после того, как их обсудят и примут в двух чтениях в Госдуме. Всенародное голосование по изменению главного документа страны должно быть проведено до 1 мая 2020 года, сообщали агентства со ссылкой на источники.

Теги: Илья Яшин, шествие, оппозиция, Москва
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