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Общество ,  
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Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж

29 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Участники прошли от Страстного бульвара по Бульварному кольцу и затем по проспекту Сахарова до Садового кольца. По оценке МВД, на марш пришли 10,5 тыс. человек, движение «Белый счетчик» сообщило о более чем 22 тыс. участников. В этом году исполнилось пять лет со дня убийства Немцова. Как прошел марш памяти политика — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, один из организаторов шествия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сбор участников начался в 13:00, в 14:00 колонны выдвинулись, мероприятие завершилось около 16:00
Фото: Андрей Любимов / РБК
Растяжку с основным лозунгом марша несли в голове колонны
Фото: Андрей Любимов / РБК
В связи с маршем было перекрыто автомобильное движение на внутренней стороне Бульварного кольца и других улицах в центре Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
В центре на заднем плане: глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин
Фото: Андрей Любимов / РБК
По оценкам МВД, в марше приняли участие 10,5 тыс. человек, движение «Белый счетчик» насчитало в два раза больше
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Поэт и писатель Дмитрий Быков
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Общественный деятель Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза — младший (справа от нее), председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов (крайний справа)
Теги: мультимедиа, Борис Немцов, марш
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