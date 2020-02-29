Общество , 29 фев, 16:53
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Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж
29 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Участники прошли от Страстного бульвара по Бульварному кольцу и затем по проспекту Сахарова до Садового кольца. По оценке МВД, на марш пришли 10,5 тыс. человек, движение «Белый счетчик» сообщило о более чем 22 тыс. участников. В этом году исполнилось пять лет со дня убийства Немцова. Как прошел марш памяти политика — в фоторепортаже РБК
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, один из организаторов шествия
Сбор участников начался в 13:00, в 14:00 колонны выдвинулись, мероприятие завершилось около 16:00
Растяжку с основным лозунгом марша несли в голове колонны
В связи с маршем было перекрыто автомобильное движение на внутренней стороне Бульварного кольца и других улицах в центре Москвы
В центре на заднем плане: глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин
По оценкам МВД, в марше приняли участие 10,5 тыс. человек, движение «Белый счетчик» насчитало в два раза больше
Поэт и писатель Дмитрий Быков
Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов
Общественный деятель Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза — младший (справа от нее), председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов (крайний справа)