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В центре Москвы из-за марша Немцова начали перекрывать улицы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В связи с проведением в Москве марша памяти политика Бориса Немцова движение на ряде улиц в субботу будет временно перекрыто, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С 10:00 мск перекрыто движение по внутренней стороне Страстного бульвара. Кроме того, с 14:00 мск полностью перекроют внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца. Движение там будет возобновляться по мере прохождения колонны, отметили в ЦОДД.

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Как сообщается на странице в Facebook главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина, сбор участников марша намечен с 13:00 до 14:00 мск. Шествие пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев. По версии следствия, именно он непосредственно расстрелял политика. Сроки получили и другие участники убийства: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, а Хамзата Бахаева — к 11 годам.

Теги: ЦОДД, Борис Немцов, марш
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