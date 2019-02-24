В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве оппозиционные движения провели марш, приуроченный к годовщине гибели Бориса Немцова. В нем приняли участие не менее 6 тыс. человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Шествие, согласованное со столичными властями, стартовало днем 24 февраля на Страстном бульваре. Его участники прошли по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. Движение в этом районе было ограничено.

Столичные власти и независимые наблюдатели разошлись в оценках численности марша. Так, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в акции приняли участие около 6 тыс. человек. В организации «Белый счетчик» рассказали, что через рамки металлоискателей прошло 10,8 тыс. человек. В свою очередь сопредседатель столичного отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер рассказал РБК, что, по его мнению, в шествии приняли участие не меньше 20 тыс. человек. Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков оценил численность в 30–40 тыс. человек. «В прошлом году было гораздо меньше», — отметил Рыбаков.

По словам корреспондента РБК, в ходе шествия его участники выкрикивали политические лозунги. Они несли флаги России и политических движений, а также транспаранты. Акция прошла мирно. Задержаний не было, сообщили агентству «РИА Новости» в столичном департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На шествии были колонны движения «Солидарность», «Открытой России», партии «Яблоко». Последнюю на акции представлял в том числе Григорий Явлинский, рядом с которым шел уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович.