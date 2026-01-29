Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — процитировал министра ТАСС.

Лавров добавил, что Москва не комментирует переговоры, которые должны идти в конфиденциальной тишине.

Госсекретарь США Марко Рубио 28 января заявил о достижении общего согласия по гарантиям безопасности с Украиной. Это же ранее подтверждал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Рубио, проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Материал дополняется