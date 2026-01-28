Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий

США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности, рассказал Рубио сенаторам. Москва категорически исключала размещение на украинской территории военных из стран НАТО

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Проект гарантий безопасности Украине предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Запись его выступления опубликовал вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу на странице в X.

«Но на самом деле, гарантия безопасности — это поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине», — пояснил госсекретарь и пояснил, что гарантии не будут иметь смысла без помощи США, ведь европейские страны недостаточно финансировали оборону.

Общее согласие по гарантиям с Украиной достигнуто, добавил Рубио. Готовность проекта гарантий подтверждал украинский президент Владимир Зеленский. «Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте», — рассказал он тремя днями ранее.

По сведениям Financial Times, Белый дом дал понять властям Украины: получение гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Это также позволит получать американскую военную помощь в мирное время, утверждали собеседники газеты. Официально Белый дом опроверг эти сведения. Собеседник Reuters пояснил, что США не принуждают Украину к территориальным уступкам, но Киеву для получения гарантий требуется подписать мирное соглашение.

Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Если европейские страны введут свой контингент на украинскую территорию, Россия это расценит как появление контингента НАТО у своих границ, пояснил прошлым летом представитель президента Дмитрий Песков. Тогда же он напомнил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и «инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину» — одна из первопричин конфликта.