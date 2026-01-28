 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий

Рубио: гарантии безопасности Украине включают отправку войск Британии и Франции
Сюжет
Мирный план по Украине
США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности, рассказал Рубио сенаторам. Москва категорически исключала размещение на украинской территории военных из стран НАТО
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Проект гарантий безопасности Украине предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Запись его выступления опубликовал вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу на странице в X.

«Но на самом деле, гарантия безопасности — это поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине», — пояснил госсекретарь и пояснил, что гарантии не будут иметь смысла без помощи США, ведь европейские страны недостаточно финансировали оборону.

Общее согласие по гарантиям с Украиной достигнуто, добавил Рубио. Готовность проекта гарантий подтверждал украинский президент Владимир Зеленский. «Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте», — рассказал он тремя днями ранее.

Зеленский отказался уступать территории и потребовал компромиссов от США
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

По сведениям Financial Times, Белый дом дал понять властям Украины: получение гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Это также позволит получать американскую военную помощь в мирное время, утверждали собеседники газеты. Официально Белый дом опроверг эти сведения. Собеседник Reuters пояснил, что США не принуждают Украину к территориальным уступкам, но Киеву для получения гарантий требуется подписать мирное соглашение.

Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Если европейские страны введут свой контингент на украинскую территорию, Россия это расценит как появление контингента НАТО у своих границ, пояснил прошлым летом представитель президента Дмитрий Песков. Тогда же он напомнил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и «инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину» — одна из первопричин конфликта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина гарантии безопасности Марко Рубио США Франция Великобритания
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине
Политика
Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА Политика, 20:14
В Думе обсудили введение штрафов за склонение к абортам Политика, 20:05
Москвичей предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов Общество, 20:02
У российской легкоатлетки Клишиной отобрали подаренную властями квартиру Спорт, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Зачем президент аш-Шараа прилетел в Москву во второй раз за три месяца Политика, 20:00
Рубио раскрыл, какие страны отправят войска Украине в рамках гарантий Политика, 19:37
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ Спорт, 19:24
Что такое нейтральный статус в спорте и как он ограничивает россиян База знаний, 19:23
Bloomberg узнал о втором потерявшем управление танкере в Средиземном море Политика, 19:19
Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне ослабления опасений по Гренландии Инвестиции, 19:17
Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле Бизнес, 19:16
Песков сообщил, что идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться Экономика, 19:06
В возрасте 74 лет умер режиссер-документалист Олег Массарыгин Общество, 19:03