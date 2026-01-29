 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
0

Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Неменов / ЕРА / ТАСС)

Военная операция на Украине должна быть доведена «до конца», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выступил против ведения переговоров.

«Я считаю, что войну надо довести до конца, переговоры после того, сколько сделано <...> я против переговоров», — сказал глава региона.

Кадыров приехал в Кремль как член российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Кадыров ответил на предложение Зеленского выкрасть его и увезти в Штаты
Политика
Рамзан Кадыров

Глава Чечни высказался о переговорах незадолго до новой встречи представителей России и Украины. Как сообщили в Кремле, она пройдет 1 февраля в Абу-Даби.

В Кремле отказались обсуждать детали публично. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. Дискуссии сложные и ведутся «по очень чувствительной теме», а публичные обсуждения «вредят делу», добавил он.

Президент ОАЭ в преддверии предыдущей трехсторонней встречи России и США в Абу-Даби, состоявшейся 23 и 24 января, встречался с членами делегаций. После переговоров МИД ОАЭ назвал их беспрецедентными.

«Переговоры проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие между российскими и украинскими представителями по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения», — сообщили РБК в ведомстве.

Наиболее сложным вопросом на переговорах остается территориальный. Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса, а Киев публично не хочет отказываться от претензий на территории. Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что переговоры о завершении конфликта сосредоточены вокруг одной темы — «территориальных претензий по Донецку». Над решением этого вопроса, по его словам,  ведется активная работа.

«Нам еще предстоит пересечь этот мост. Пока [между сторонами конфликта] все еще пропасть, но по меньшей мере мы ⁠смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она очевидно очень ‌сложна», — сказал он.

Материал дополняется

Татьяна Зыкова
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине мирные переговоры
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
