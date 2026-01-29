Мерц отказался быть посредником в переговорах России и Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг идею прямых переговоров ФРГ с Россией, заявив, что Берлин не будет выступать в роли посредника. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.
«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», — сказал Мерц в среду, 28 января, после консультации в коалиционном совете.
По словам канцлера, Германия «с большой поддержкой» следит за ходом переговоров и надеется на скорое завершение конфликта.
Мерц также раскритиковал одно из положений мирного договора, которые обсуждают США и Украина. Так, он заявил, что Киев не станет членом Евросоюза до конца 2026 года. «Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет. <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», — сказал канцлер. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что полноценное вступление Украины в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности для Киева.
Ранее, в ноябре 2025 года, Мерц критиковал аспекты мирного плана США в части активов России. Тогда он указал, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе.
«Репарационный кредит» на основе замороженных российских активов так и не был выдан Украине. Вместо него Еврокомиссия одобрила €90 млрд за счет бюджета стран — участников ЕС.
О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его словам, такие переговоры возможны только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей.
Новый раунд трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева в Абу-Даби состоится 1 февраля.
Во время последний встречи делегаций в ОАЭ представители России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года.
Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи в Абу-Даби заявил, что было «очень много» проблемных вопросов, и подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.
Россия настаивает, что территориальный вопрос, который служит частью «формулы Анкориджа», имеет для Москвы принципиальное значение.
«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.
