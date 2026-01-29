 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Мерц отказался быть посредником в переговорах России и Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Германия не желает быть посредником в переговорах России и Украины, заявил канцлер Фридрих Мерц. В ЕС уже поднимался вопрос переговоров с Москвой. Берлин не хочет этим заниматься, но «с большой поддержкой» следит за ходом встреч
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг идею прямых переговоров ФРГ с Россией, заявив, что Берлин не будет выступать в роли посредника. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», — сказал Мерц в среду, 28 января, после консультации в коалиционном совете.

По словам канцлера, Германия «с большой поддержкой» следит за ходом переговоров и надеется на скорое завершение конфликта.

Мерц также раскритиковал одно из положений мирного договора, которые обсуждают США и Украина. Так, он заявил, что Киев не станет членом Евросоюза до конца 2026 года. «Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет. <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», — сказал канцлер. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что полноценное вступление Украины в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности для Киева.

Ранее, в ноябре 2025 года, Мерц критиковал аспекты мирного плана США в части активов России. Тогда он указал, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе.

«Репарационный кредит» на основе замороженных российских активов так и не был выдан Украине. Вместо него Еврокомиссия одобрила €90 млрд за счет бюджета стран — участников ЕС.

США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине
Политика
Марко Рубио

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его словам, такие переговоры возможны только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей.

Новый раунд трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева в Абу-Даби состоится 1 февраля.

Во время последний встречи делегаций в ОАЭ представители России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи в Абу-Даби заявил, что было «очень много» проблемных вопросов, и подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Россия настаивает, что территориальный вопрос, который служит частью «формулы Анкориджа», имеет для Москвы принципиальное значение.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

Илья Трапезников
ФРГ Германия переговоры Военная операция на Украине
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
