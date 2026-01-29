 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Мерца, такие процессы обычно длятся несколько лет. При этом он отметил, что у Украины должна быть перспектива вступления в ЕС

Вступление Украины в ЕС к 2027 году не произойдет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает немецкий журнал Stern.

«Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», — сказал он.

При этом он отметил, что Украины должна иметь перспективу стать членом Европейского союза. Однако, по словам Мерца, «это долгосрочный процесс».

Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира
Политика
Александр Вучич

Ранее, 27 января, украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности для Киева и Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — уточнил украинский лидер.

Президент Сербии Александр Вучич тогда также заявил, что один из пунктов мирного плана по Украине может предусматривать вступление страны в Европейский союз к 1 января 2027 года. Однако, по его словам, некоторые страны могут быть против.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре 2025 года заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Зеленский еще в том же месяце ответил, что Украина согласна лишь на полноценное членство.

Об обсуждении вступления Украины в Евросоюз в 2027 году в рамках мирного плана сообщила в декабре Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников. Источники рассказали также, что некоторые члены Союза, в первую очередь Венгрия, выступают против такого условия.

Кроме этого, в середине декабря несколько европейских чиновников и дипломатов сообщили Reuters, что вступление Украины в Евросоюз к 2027 году, как то предполагает обновленный мирный план США, «абсолютно невозможно».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Фридрих Мерц Украина ЕС Германия вступление в ЕС
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Вучич назвал вступление Украины в ЕС к 2027 году возможным условием мира
Политика
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году
Политика
План мирного урегулирования включает вступление Украины в ЕС в 2027 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Макрон заявил о подготовке Францией новых санкций против России Политика, 03:44
Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году Политика, 03:31
Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн Общество, 03:30
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Yle узнал о поездках финнов на работу в Россию на фоне закрытой границы Политика, 03:00
Больше половины январской нормы осадков выпало в Москве за двое суток Город, 02:41
Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер Политика, 02:26
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия Политика, 02:05
«Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Спорт, 01:43
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:33
Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ Спорт, 01:29
В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии Общество, 01:27
ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ Спорт, 01:25
В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета Общество, 01:22