Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году

Вступление Украины в ЕС к 2027 году не произойдет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает немецкий журнал Stern.

«Вступление Украины 1 января 2027 года исключено. Этого не произойдет <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», — сказал он.

При этом он отметил, что Украины должна иметь перспективу стать членом Европейского союза. Однако, по словам Мерца, «это долгосрочный процесс».

Ранее, 27 января, украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности для Киева и Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — уточнил украинский лидер.

Президент Сербии Александр Вучич тогда также заявил, что один из пунктов мирного плана по Украине может предусматривать вступление страны в Европейский союз к 1 января 2027 года. Однако, по его словам, некоторые страны могут быть против.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре 2025 года заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Зеленский еще в том же месяце ответил, что Украина согласна лишь на полноценное членство.

Об обсуждении вступления Украины в Евросоюз в 2027 году в рамках мирного плана сообщила в декабре Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников. Источники рассказали также, что некоторые члены Союза, в первую очередь Венгрия, выступают против такого условия.

Кроме этого, в середине декабря несколько европейских чиновников и дипломатов сообщили Reuters, что вступление Украины в Евросоюз к 2027 году, как то предполагает обновленный мирный план США, «абсолютно невозможно».

