 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ЕК рассказала о распределении кредита Украине в €90 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
€60 млрд Украине выделят на военные нужды, а €30 млрд — на поддержку бюджета. ЕК считает, что Киев не должен будет возвращать кредит до тех пор, пока не получит выплаты от России. Москва отвергала возможность «репараций»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Reuters)

Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция пресс-конференции с ее участием опубликована в X.

Кредит будет разделен на две неравные части. €30 млрд выделят на поддержку украинского бюджета, а оставшиеся €60 млрд — на военную помощь.

«С помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России и в то же время более тесно интегрироваться в европейскую оборонно-промышленную базу. <…> Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине
Политика
Фото:Reuters

Она добавила, что выделенное финансирование подразумевает обязательство Украины в части соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией. Кроме того, при покупке оружия Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из ЕС. При этом, если что-то невозможно купить в странах ЕС или это нельзя получить в надлежащие сроки, Украина вправе делать закупки не в странах Евросоюза.

Председатель ЕК также сказала, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, «пока не будут выплачены репарации» Россией. Кроме того, выдвинутый ранее вариант с «репарационным кредитом» «остается на столе», подчеркнула она.

Politico отметило, что Европа пошла на компромисс, предоставив Украине право в отдельных случаях закупать вооружение не в странах ЕС. Ранее стало известно, что Франция, Кипр и Греция выступили за приоритетное право для европейских компаний. Германия, Нидерланды и другие страны блока настаивали, что это «свяжет Киеву руки» и ограничит его свободу.

Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026-2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева. Ранее в том же месяце активы России на сумму €210 млрд были заморожены в ЕС на неопределенный срок.

Кремль отвергал возможность выплат Украине. На вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении разрушенного, в 2022 году представитель российского президента Дмитрий Песков ответил: «На территории России уже развернута широкомасштабная работа». На утоняющий вопрос: «А за пределами России?» Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет». Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, он назвал «попыткой грабежа».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Романов Илья
Евросоюз Еврокомиссия Украина кредит Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33