ЕК рассказала о распределении кредита Украине в €90 млрд

€60 млрд Украине выделят на военные нужды, а €30 млрд — на поддержку бюджета. ЕК считает, что Киев не должен будет возвращать кредит до тех пор, пока не получит выплаты от России. Москва отвергала возможность «репараций»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Reuters)

Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция пресс-конференции с ее участием опубликована в X.

Кредит будет разделен на две неравные части. €30 млрд выделят на поддержку украинского бюджета, а оставшиеся €60 млрд — на военную помощь.

«С помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России и в то же время более тесно интегрироваться в европейскую оборонно-промышленную базу. <…> Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что выделенное финансирование подразумевает обязательство Украины в части соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией. Кроме того, при покупке оружия Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из ЕС. При этом, если что-то невозможно купить в странах ЕС или это нельзя получить в надлежащие сроки, Украина вправе делать закупки не в странах Евросоюза.

Председатель ЕК также сказала, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, «пока не будут выплачены репарации» Россией. Кроме того, выдвинутый ранее вариант с «репарационным кредитом» «остается на столе», подчеркнула она.

Politico отметило, что Европа пошла на компромисс, предоставив Украине право в отдельных случаях закупать вооружение не в странах ЕС. Ранее стало известно, что Франция, Кипр и Греция выступили за приоритетное право для европейских компаний. Германия, Нидерланды и другие страны блока настаивали, что это «свяжет Киеву руки» и ограничит его свободу.

Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026-2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева. Ранее в том же месяце активы России на сумму €210 млрд были заморожены в ЕС на неопределенный срок.

Кремль отвергал возможность выплат Украине. На вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении разрушенного, в 2022 году представитель российского президента Дмитрий Песков ответил: «На территории России уже развернута широкомасштабная работа». На утоняющий вопрос: «А за пределами России?» Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет». Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, он назвал «попыткой грабежа».