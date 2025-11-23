Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России

Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Положения мирного плана США, касающиеся распределения российских активов, замороженных на территории европейских стран, «неприемлемы». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ARD.

Он отметил, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе, и напомнил, что ЕС планирует использовать эти активы для предоставления Украине репарационного кредита.

«Это неприемлемо. <...> Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие. Но это не затрагивает американцев напрямую. И поэтому, конечно, американцы не могут получить доступ к этой сумме», — сказал он.

Суть «репарационного кредита» заключается в выделении Украине сумму в €140 млрд за счет заблокированных российских активов. По нему Киев получит заем, но средства вернет только после получения компенсации от России.

Мирное соглашение США содержит 28 пунктов, в одном из которых также упомянуты российские активы. По нему $100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, а Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Остальную часть замороженных российских активов инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент для реализации совместных проектов.

Москва считает воровством возможную конфискацию своих активов и неоднократно отвергала требования о выплате репараций.