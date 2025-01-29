Зеленский заявил, что из-за Байдена Киеву пришлось «сражаться в одиночку»

Администрация Байдена не оказала Украине превентивную помощь перед 24 февраля 2022 года, и украинцы «сражались в одиночку», сказал Зеленский. Он похвалил «справедливую и честную риторику» Трампа по отношению к России

Владимир Зеленский (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Fox News, что перед началом полномасштабного конфликта с Россией в феврале 2022 года просил Джо Байдена, который тогда был президентом США, о превентивных санкциях против Москвы и поставках оружия Киеву.

В это время, напомнил Зеленский, западные государства заявляли о наращивании российских войск у границ Украины.

В администрации Байдена тогда ответили, что предоставят вооружение, только если Россия введет войска, сообщил украинский лидер. По его словам, параллельно он обратился за помощью к странам Евросоюза, но те не могли действовать без одобрения США. «Они всегда смотрят на Соединенные Штаты как на лидера», — сказал Зеленский, добавив, что из-за этого украинцы «были предоставлены сами себе», когда начались бои: «Мы сражались в одиночку».

В январе, незадолго до ухода Байдена с должности, США предоставили очередной пакет военной помощи Украине в размере $500 млн. По оценкам Счетной палаты, администрация Байдена добилась одобрения конгрессом свыше $174 млрд на поддержку Киева и выделила 71 пакет военной помощи, которая не включает расходы на восполнение запасов вооружений взамен уже переданных.

Что касается нынешнего президента США Дональда Трампа, Зеленский признался, что ему нравится его «справедливая и честная риторика» по отношению к России. Республиканец призвал Москву пойти на соглашение об урегулировании, заявив, что в противном случае введет высокие тарифы и санкции. В Кремле отмечали, что не видят в словах Трампа ничего нового, так как и в свой первый срок политик «часто прибегал к санкционным методам». Российские власти требуют отмены санкций, это одно из условий для начала переговоров, которые озвучивал президент Владимир Путин.

Путин, комментируя слова Трампа о необходимости переговоров, заявил, что «кризис на Украине, который возник в 2022 году», не начался бы, если бы у республиканца «не украли победу» в 2020-м. Прежде он говорил, что Россия начала военные действия, поскольку «другого выбора не было», «потому что на нас уже напали». Со слов президента, страны Запада давали Украине возможность подготовиться к боям задолго до февраля 2022 года, и России нужно было действовать раньше.