Путин объяснил, почему спецоперацию нужно было начинать раньше

Западные страны не собирались выполнять минские соглашения, а хотели дать Украине время на подготовку к боям, и если бы Россия бездействовала, это «было бы преступлением по отношению к интересам страны и народа», заявил Путин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Страны Запада давали Украине возможность подготовиться к боевым действиям задолго до начала спецоперации, и России нужно было действовать раньше. Так Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Павла Зарубина о том, когда нужно было начинать спецоперацию.

О том, что к военной операции на Украине нужно было бы готовиться раньше, Путин заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента РБК, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022-го.

Зарубин попросил президента прокомментировать эти слова. Путин сказал, что действовать нужно было более решительно, своевременно выбрать момент, чтобы начать спецоперацию, а не ждать, но конкретную дату и срок назвать трудно. «Преступление может быть совершено действием или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — заявил он.

По словам Путина, западные лидеры «публично заявили, что они и не собирались выполнять минские соглашения» 2014-2015 годов, а хотели дать Украине время на подготовку к боевым действиям.

В декабре 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала договоренности «попыткой дать время Украине». По ее словам, в то время «Путин мог легко захватить» страну, а государства НАТО не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Это время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее. С ее оценкой согласился и экс-президент Франции Франсуа Олланд, при котором были заключены минские соглашения. Российские власти с тех пор не раз комментировали слова Меркель и Олланда, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию».

Минские соглашения закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов. 22 февраля 2022 года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.

В феврале Путин заявлял, что Россия не начала военную операцию раньше, поскольку полагала, что минские соглашения будут соблюдать все стороны. Годом ранее, говоря о сроках начала боевых действий, он также отмечал, что Москва не стремилась к конфронтации и рассчитывала решить конфликт мирными средствами. По его словам, решение касалось готовности страны «к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», то есть присоединения Крыма в 2014 году.