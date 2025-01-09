Глава Пентагона Остин объявил о новом пакете помощи Украине на $500 млн

США объявили о новом пакете помощи Украине на $500 млн

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере $500 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Новый пакет включает в себя ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для системы противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух — земля», оборудование для американских истребителей F-16 и другие виды оружия.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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