США объявили о новом пакете помощи Украине на $500 млн
США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере $500 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Новый пакет включает в себя ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для системы противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух — земля», оборудование для американских истребителей F-16 и другие виды оружия.
Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.
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