Боррель не увидел «света в конце тоннеля» по Украине

Боррель: Евросоюз не видит «свет в конце тоннеля» в конфликте на Украине

Казахстан, Узбекистан и Киргизия стали важнейшими партнерами ЕС из-за важности соблюдения санкций, хотя раньше «были в глуши», рассказал Боррель на совместном форуме. Он признал, что перспектив скорого завершения боев нет

Фото: Ben Birchall / Getty Images

Европейские санкции против России существенно «ослабили ее военную машину», но боевые действия продолжаются, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия. Его речь опубликована на сайте ЕК.

«Если можно так выразиться, интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце туннеля. И для того чтобы эти санкции были эффективными, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС внимательно отслеживает торговлю между центральноазиатскими странами и Россией и пытается проанализировать, какие механизмы позволяют обходить ограничения. Боррель призвал расширить сотрудничество в этом вопросе и назвал страны региона важнейшим партнером для Европы.

«Раньше я говорил, что четыре года назад, когда я приехал в Брюссель, Центральная Азия была где-то в глуши, а теперь вы находитесь в центре всего. Вы — краеугольный камень между Европой и Азией», — добавил Боррель.

В работе форума приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что конфликт может длиться годами и даже десятилетиями. Он призывал не относиться к боям как к динамичному кино и предупреждал, что все завершится не так быстро, как хотелось бы Киеву. Он предлагает завершить конфликт на условиях возвращения к границам 1991 года, передачи Украине полного контроля над границей и отказывается от переговоров по территориям.

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Российские власти эти условия отвергают и требуют признать суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил о желании завершить конфликт как можно скорее, но только на своих условиях. По его мнению, стратегическая инициатива сейчас принадлежит России.

Власти России осуждают помощь, которую страны Запада оказывают Украине. Санкции против Москвы в Кремле считают нелегитимными.

«Я думаю, что ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров», — считает бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.