Экс-командующий НАТО спрогнозировал начало переговоров по Украине

Экс-главком НАТО Ставридис: переговоры по Украине могут начаться в конце года

По мнению адмирала Ставридиса, момент для диалога может настать после выборов в США, которые пройдут в ноябре. Путин говорило о готовности к переговорам, Зеленский же отмечал, что не видит «запроса» Москвы на этот счет

Джеймс Ставридис (Фото: Panayiotis Tzamaros / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Возможность для переговоров по урегулированию конфликта на Украине может появиться к концу года, полагает бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Об этом он заявил в интервью радио WABS.

«Я думаю, что ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров», — сказал Ставридис (цитата по Newsmax). Выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

По мнению адмирала, конфликт может завершиться по корейскому сценарию: «Россия, вероятно, по-прежнему будет контролировать какую-то часть Украины, Крым, сухопутный мост в Россию». При этом, предполагает Ставридис, Киев добьется присоединения к НАТО.

Генерал отметил, что «контуры» мирной сделки будут очерчиваться в течение этого года.

Ставридис в ноябре уже предрекал, что конфликт на Украине может завершиться так же, как в Корее. Он отмечал, что в середине прошлого века Южная Корея была не в состоянии добиться победы, как Украина сейчас. Также он высказывался о послевоенном восстановлении. Южная Корея, говорил адмирал, сначала столкнулась с десятилетием застоя, но затем при помощи Запада и «решимости» народа добилась улучшения экономической ситуации. Экс-главнокомандующий также подчеркнул, что Украине нужно получить железные гарантии безопасности, «иными словами, вступить в НАТО».

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта для переговоров по Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что Москва «полна решимости» достичь целей военной операции и «предпочла бы сделать это дипломатическим путем». В противном случае военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, уточнил Песков.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не будет вести переговоры о передаче России территорий. Москва же настаивала на том, что Киев должен признать сложившиеся территориальные реалии. В декабре Зеленский говорил, что не видит «запроса» от России на переговоры.