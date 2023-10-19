Казахстан запретил поставки в Россию 106 товаров военного назначения

Дроны, чипы и прочие товары военного назначения запрещено поставлять в Россию, сообщили в казахстанском правительстве. Токаев обещал неукоснительно соблюдать ограничения против соседней страны. Москва называет их незаконными

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Казахстан после начала полномасштабных боев на Украине ограничил экспорт в Россию 106 товаров военного назначения, в том числе дроны, чипы, специализированную электронику и другую продукцию, заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает Tengrinews.

«Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем [через территорию России]. Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров», — сказал он.

Весной США предупредили о растущих рисках для Казахстана получить вторичные санкции из-за попыток России обойти западные ограничительные меры.

Казахстанский МИД летом заверял, что республика прилагает все усилия, чтобы не оказаться под вторичными санкциями Запада. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что она будет «однозначно следовать» санкциям против России, каких-либо опасений западных стран по этому вопросу быть не должно.

При этом глава Казахстана называл санкционное противостояние контрпродуктивным с точки зрения налаживания международных отношений и заверял, что его страна не «анти-Россия». Такое обозначение употреблял российский президент Владимир Путин в июле 2021 года в отношении Украины.

Власти России считают западные санкции неэффективными и требуют их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», — признавал Путин.