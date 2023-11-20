Зеленский заявил, что конфликт на Украине не закончится быстро

Украинский конфликт завершится не быстро, не стоит ожидать быстрой смены событий и постоянных сюрпризов, как в кино, заявил Зеленский. Путин ранее говорил, что появление результатов спецоперации может быть длительным процессом

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Конфликт на Украине завершится не так быстро, как хотелось бы Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами Fox News и The Sun.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас цена кино — это наши жизни. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось», — приводятся его слова на сайте главы государства.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о сроках окончания конфликта на Украине, отметив, что российская спецоперация продолжается и что ее цели будут достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин допускал, что появление результатов российской военной операции на Украине может быть длительным процессом.

Зеленский в сентябре, выступая на Совбезе ООН, озвучил свой мирный план по прекращению конфликта на Украине, состоящий из двух пунктов. Он включает в себя полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года и полный возврат Украине контроля над всей госграницей в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Россия в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий» (то есть включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседнего государства.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 13 сентября говорил, что США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на устраивающих Вашингтон условиях.