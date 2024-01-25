Bloomberg сообщил о сигналах готовности России к переговорам по Украине

Источники агентства рассказали, что «сигналы» были переданы посредником по неофициальным каналам. Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что Владимир Путин не раз говорил — Россия остается открытой для переговоров

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Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседники агентства рассказали, что сигналы были переданы в прошлом месяце посредником, которого они отказались назвать. По их словам, Москва, вероятно, может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.

«Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России, — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. — Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что глава государства Владимир Путин не раз говорил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине. «Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическими средствами. Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — приводит его слова агентство.

В прошлом месяце The New York Times писала, что посредники по крайней мере с сентября посылают сигналы Западу, что Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине, что заморозит боевые действия на нынешних позициях.

В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей». «Вернемся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — сказал он.

Также глава государства говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, Европой и США, но исходя из своих интересов. Путин отмечал, что если США считают, что Украина готова вести диалог, они должны добиться отмены решения президента Украины Владимира Зеленского, который осенью 2022 года подписал указ о запрете на переговоры с Москвой.

Глава МИДа Сергей Лавров в середине декабря заявлял о попытках высокопоставленных представителей стран Запада установить контакты с Москвой по Украине. По его словам, Россия готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других.