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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Россия была и будет открыта к переговорам по Украине

Песков: Россия была и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия открыта к переговорам по вопросу урегулирования конфликта по Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg после их статьи про сигналы Москвы о готовности к диалогу с Киевом.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по Украине», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия «полна решимости» достичь целей военной операции и «предпочла бы сделать это дипломатическим путем». В противном случае, военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей, уточнил Песков.

МИД после статьи Bloomberg о сигналах напомнил позицию по переговорам
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Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщил, что Россия по неофициальным каналам дала понять, что готова к переговорам по конфликту на Украине. По информации агентства, сигналы Москвы в прошлом месяце передал посредник, имени агентство не раскрыло.

По словам источников, Москва, вероятно, может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.

Глава МИДа Сергей Лавров в середине декабря заявлял о попытках высокопоставленных представителей стран Запада установить контакты с Москвой по Украине. По его словам, Москва готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других.

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Москва для урегулирования конфликта требует в том числе признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины. Киев для начала диалога требует вывода российских войск.

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Теги
Дмитрий Песков переговоры Военная операция на Украине
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