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Reuters узнал о сомнениях в США перед решением поставить танки Украине

Reuters: Власти США сомневались в решении поставить танки Украине
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти США сомневались в решении поставить Киеву танки Abrams, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента и Пентагоне. По данным агентства, американские военные были против отправки на Украину танков Abrams, потому что они сложны в обслуживании и эксплуатации.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставке на Украину 31 танка Abrams. По словам Байдена, такого количества хватит на один украинский танковый батальон.

Решение о поставке в пользу Киева было вызвано «необходимостью сохранить единство союзников, поддерживающих Украину», пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. WSJ писала, что объявление о поставках танков является частью дипломатической договоренности Вашингтона и Берлина, которая заключалась в том, что Германия согласится передать Киеву немецкие Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из других стран, если США поставят Киеву свои танки. За несколько часов до объявления решения США немецкий канцлер Олаф Шольц также сообщил, что Германия направит Киеву 14 своих танков Leopard 2 A6 и одобрит поставки такой техники Украине другими странами. Reuters отмечает, что американские чиновники «в частном порядке выражали ужас» от такой дипломатической сделки, поскольку они считали, что передача американских танков пользы Украине не принесет.

«Главное не то, пришли ли мы к соглашению с Германией по танкам или нет. Главное то, что Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму $5 млрд в прошлом месяце», — сказал один из собеседников Reuters.

В МИД России неоднократно заявляли, что поставки дальнобойного или более мощного оружия Украине со стороны Запада являются красной линией для Москвы. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также заявил, что поставки танков Украине из стран Запада расширят границы российской спецоперации.

Теги
танк Leopard Abrams США Пентагон США
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