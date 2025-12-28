 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
FT рассказала, как мир на Украине может привести к ренессансу в Европе

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
«Положительный цикл» для Европы с падением цен на энергоносители и ростом инвестиций ожидается с прекращением конфликта России и Украины, пишет FT. Однако пока эксперты ждут замедления экономики ЕС в 2026 году до 1,2%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Прекращение огня или достижение устойчивого мира между Россией и Украиной могли бы поспособствовать снижению цен на энергоносители и росту инвестиций и экспорта и вызвать «положительный цикл» и «европейский ренессанс», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе и директора по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристофа Буше.

Прогноз действителен, если российско-украинский конфликт не завершится на невыгодных для Киева условиях, а также при условии налоговых стимулов и увеличении потребительских расходов.

Financial Times опросила 88 экономистов. Большинство из них связали экономический подъем европейских стран в 2026 году с планами Германии потратить €1 трлн на инфраструктуру и оборону. Однако мнения разделились: некоторые сомневаются, что эти меры преодолеют структурные проблемы и геополитическую неопределенность.

Экономический рост будет «в меньшей степени зависеть от денежно-кредитной политики и в большей степени от исполнения бюджета, уверенности и прогресса в проведении структурных реформ», считает экономист Pictet Asset Management Сабрина Ханнич.

Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине
Политика

По прогнозам экспертов, рост ВВП еврозоны замедлится до 1,2% в 2026 году (минус 0,2 п.п. от ожиданий), а затем ускорится до 1,4% в 2027-м. Прошлогодний прогноз 0,9% оказался заниженным — экономика в 2025-м выросла на 1,4%, а опасения по поводу медленного снижения ставок ЕЦБ не оправдались. «Мы приятно удивлены устойчивостью роста», — отметила Пиа Фромлет из SEB.

Оптимисты, такие как Ян фон Герих из Nordea и Рейо Хейсканен из OP Pohjola, верят в «возвращение Севера Европы» и всплеск частного потребления. Скептики, включая Генри Кука из MUFG Bank и Феликса Физера из Aberdeen, предупреждают, что траты уйдут на соцвыплаты, а не на инвестиции и не решат проблему рецессии Германии с 2022 года.

Экономическая ситуация в Германии сложная, с 2019 года нет роста и нужно предпринимать меры по оздоровлению, говорила в интервью Bild министр экономики Катерина Райхе. Немецкий канцлер Фридрих Мерц обещал принимать меры для улучшения экономической ситуации. «Экономический рост в Германии должен снова увеличиться, по крайней мере до 2% в год в среднесрочной перспективе», — отмечал он.

Экономика ЕС находится у «нулевой отметки» из-за переплат за энергоресурсы, а европейская промышленность падает рекордными темпами, говорил президент России Владимир Путин в 2023 году.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа экономический рост Германия Евросоюз
