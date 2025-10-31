CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk

Трамп ранее отказался дать Украине ракеты Tomahawk и объяснил это необходимостью поддерживать запасы США. Как выяснил CNN, в Пентагоне не считают, что продажа угрожала бы собственным арсеналам

Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного воздействия на арсеналы США, сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц.

Белый дом был проинформирован о заключении Пентагона ранее в октябре, накануне встречи президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским (она прошла 17 октября). Именно Трампу принимать окончательное решение по поводу поставок.

Европейские чиновники были воодушевлены выводом Пентагона — по их мнению, теперь у Белого дома стало меньше поводов не продать ракеты Украине. Однако, как выяснил телеканал, они были удивлены, когда Трамп на публичной части встречи с Зеленским сказал, что США «не хотят отдавать то, что нужно для защиты нашей страны».

Как говорил сам Зеленский, на встрече его американский коллега не сказал по поводу «Томагавков» ни «да», ни «нет». The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп сообщил Зеленскому: Украине не стоит рассчитывать на получение этих ракет в ближайшее время.

По сведениям CNN, администрация президента разработала планы быстрой поставки Tomahawk на Украину, если Трамп отдаст такой приказ.

Президент Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk.

Кроме того, говорил он, если США решат одобрить поставки, то это приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций» в них.