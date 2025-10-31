 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп ранее отказался дать Украине ракеты Tomahawk и объяснил это необходимостью поддерживать запасы США. Как выяснил CNN, в Пентагоне не считают, что продажа угрожала бы собственным арсеналам
Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного воздействия на арсеналы США, сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц.

Белый дом был проинформирован о заключении Пентагона ранее в октябре, накануне встречи президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским (она прошла 17 октября). Именно Трампу принимать окончательное решение по поводу поставок.

Европейские чиновники были воодушевлены выводом Пентагона — по их мнению, теперь у Белого дома стало меньше поводов не продать ракеты Украине. Однако, как выяснил телеканал, они были удивлены, когда Трамп на публичной части встречи с Зеленским сказал, что США «не хотят отдавать то, что нужно для защиты нашей страны».

Как говорил сам Зеленский, на встрече его американский коллега не сказал по поводу «Томагавков» ни «да», ни «нет». The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп сообщил Зеленскому: Украине не стоит рассчитывать на получение этих ракет в ближайшее время.

По сведениям CNN, администрация президента разработала планы быстрой поставки Tomahawk на Украину, если Трамп отдаст такой приказ.

Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии
Политика
Владимир Зеленский

Президент Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk.

Кроме того, говорил он, если США решат одобрить поставки, то это приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций» в них.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Tomahawk Пентагон США
Материалы по теме
Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина
Политика
Кремль ответил на заявления Киева о применении новых крылатых ракет
Политика
США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Дуров ценил симулятор побега из французской тюрьмы Общество, 20:54
Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле Политика, 20:46
Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Спорт, 20:46
МВД предложило не вписывать детей в загранпаспорта старого образца Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками Технологии и медиа, 20:33
CNN узнал об одобрении Пентагоном поставок Украине ракет Tomahawk Политика, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 20:15
Хинштейн оценил губернаторство после ареста и смерти предшественников Политика, 20:12
Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест Политика, 20:09
Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по делу российских саночников Спорт, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Акции ЮМГ упали на фоне покупки доли в сети клиник «Семейный Доктор» Инвестиции, 19:50