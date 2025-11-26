WSJ узнала, что Трамп передумал о Tomahawk Украине после разговора с Путиным

WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент России Владимир Путин во время разговора 16 октября предупредил президента США Дональда Трампа, что отправка Украине ракет Tomahawk приведет к эскалации. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Этот разговор «убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине», сообщила газета со ссылкой на американских чиновников.

Путин во время разговора «повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный», рассказывал ранее помощник Путина Юрий Ушаков.

