WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине
Президент России Владимир Путин во время разговора 16 октября предупредил президента США Дональда Трампа, что отправка Украине ракет Tomahawk приведет к эскалации. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
Этот разговор «убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине», сообщила газета со ссылкой на американских чиновников.
Путин во время разговора «повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный», рассказывал ранее помощник Путина Юрий Ушаков.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили