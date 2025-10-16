Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа затрагивалась проблематика возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал он.

Путин, прежде комментируя возможную поставку Украине Tomahawk, указывал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них. Также он отмечал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты.

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место — Будапешт.

Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2,5 тыс. км. Украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об их поставках Киеву в сентябре, во время встречи с Трампом 23 сентября. В то же время он предупредил, что представители российской власти должны знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться.

