Политика⁠,
0

Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters
Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа затрагивалась проблематика возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал он.

Путин, прежде комментируя возможную поставку Украине Tomahawk, указывал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них. Также он отмечал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. 

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место — Будапешт.

FT оценила последствия передачи Tomahawk Украине
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2,5 тыс. км. Украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об их поставках Киеву в сентябре, во время встречи с Трампом 23 сентября. В то же время он предупредил, что представители российской власти должны знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп Tomahawk Украина
