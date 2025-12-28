В Лондоне назвали главную задачу Зеленского на встрече с Трампом

Главным достижением Зеленского по итогам встречи с Трампом может стать удержание президента США «на своей стороне», заявил экс-посол Британии в России Бристоу. По его мнению, позиция Вашингтона по конфликту «неоднозначна»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет надеяться удержать последнего «на своей стороне», заявил в эфире Sky News бывший посол Великобритании в России (2016–2020) Ларри Бристоу.

Позиция США по конфликту на Украине при администрации Трампа была неоднозначной, в Вашингтоне не считают, что «препятствием для прекращения огня» является позиция Москвы, а не Киева, полагает дипломат.

Дипломат сказал, что видит готовность президента Украины идти на компромиссы, но условием для этого является получение Киевом четких гарантий безопасности от США и Европы на случай возобновления боевых действий.

Зеленский встретится с Трампом 28 декабря в резиденции американского президента во Флориде. Они будут обсуждать аспекты представленного президентом Украины 24 декабря мирного плана из 20 пунктов. Как говорил сам Зеленский, он собирается обсудить с американской стороной гарантии безопасности со стороны США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

По данным Financial Times, в разговоре с европейскими лидерами 27 декабря Зеленский заявил, что не ожидает согласия Москвы на мирный план, но хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

Также президент Украины сказал, что Киев согласен на отвод войск для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на аналогичный шаг, и с предоставлением гарантий безопасности западными союзниками. Что касается территориальных вопросов, Зеленский говорил, что решение по ним будут принимать с учетом мнения общества. Он объявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Москва согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней для организации голосования.

Трамп счел, что его встреча с Зеленским «пройдет хорошо», как и разговор с российским президентом Владимиром Путиным, которому американский лидер собирается позвонить «так скоро, как захочет». По оценке президента США, есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами. Глава ведомства Сергей Лавров 28 декабря заявил, что Москва не видит готовности Киева и его европейских союзников к конструктивным переговорам.