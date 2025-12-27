Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что оптимистично настроен по поводу окончательного закрепления мирного соглашения, когда украинский лидер Владимир Зеленский встретится с ним во Флориде 28 декабря.

«Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это. Я думаю, что они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет этого, другой — нет», — сказал Трамп.

«Я урегулировал восемь войн, и это самая сложная из них. Но я думаю, мы справимся с этим», — добавил он.

До этого в интервью Politico Трамп также выразил мнение, что с Зеленским «все пройдет хорошо», как и с российским президентом Владимиром Путиным, которому американский лидер собирается позвонить «так скоро, как захочет».

При этом Трамп «прохладно» отнесся к подготовленному Киевом проекту мирного плана из 20 пунктов, обсуждавшийся на консультациях американской и украинской сторон. «У него (Зеленского. — РБК) ничего не будет, пока я это не одобрю, — заявил он. — Так что посмотрим, что у него есть».

Зеленский раскрыл содержание мирного плана 24 декабря. Он включает положения о гарантиях безопасности по аналогии со статьей договора НАТО о коллективной безопасности, заключении договора о ненападении, проведении выборов на Украине в кратчайшие сроки, полном обмене пленными, утверждении численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек, вступлении Украины в Евросоюз в определенные сроки и другие.

