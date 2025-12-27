Зеленский: Украина обсудит пять пунктов плана на встрече с делегацией США

Зеленский раскрыл пять пунктов для обсуждения на переговорах с США

По словам Зеленского, на встрече 27 декабря стороны обсудят гарантии Киеву от Европы и Вашингтона, «военную составляющую», план восстановления и план «последовательных действий». С Трампом Зеленский встретится 28 декабря

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинская делегация на встрече с представителями США 27 декабря будет обсуждать пять пунктов плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский телеканал Freedom.

В частности, будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Украине предоставят Соединенные Штаты, а также гарантии Киеву от Европы.

Кроме того, будет затронута «военная составляющая».

«В-четвертых, мы обсудим план восстановления, в котором будет еще много разных документов. И пятое, что мы хотим обсудить с президентом США Дональдом Трампом — это план последовательных действий», — рассказал Зеленский.

Он пояснил, применительно к последнему пункту, что Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план действительно работал.

После обсуждения всех положений Вашингтон представит результаты переговоров России, добавил Зеленский.

«Американцы, безусловно, обсудят все это с россиянами, тогда и будем иметь фидбэк. Наша задача — изложить все возможности на бумаге, чтобы у нас были и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный мирный план», — сказал он, добавив, что «там есть компромиссные вещи».

По словам Зеленского, если украинское общество выразит недовольство, власти «будут об этом говорить и думать, как решать те или иные вопросы».

«Диалог с обществом будет, я считаю, что он уже есть, я открыт к этому. Далее диалог с обществом будет проводить также американская сторона. Они хотят это делать. Очень важно, чтобы мы были открыты для нашего общества», — подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что «в конце концов, есть референдум, есть выборы, есть много инструментов для того, чтобы общество могло продемонстрировать свое законное волеизъявление».

Зеленский проведет встречу с Трампом 28 декабря. Перед этим он посетит Канаду. Там он встретится с премьером Майком Карни, они вместе подключатся с онлайн-разговору с европейскими лидерами.

Зеленский говорил, что намерен представить Трампу новый мирный план из 20 пунктов. Их личные переговоры, по его словам, будут сосредоточены на территориальном вопросе. Трамп полагает, что на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности. Как сообщало Politico, президент США «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

В Кремле накануне сообщили о новых контактах с США после поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами. Трамп заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.