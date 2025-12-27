Трамп и Зеленский перед встречей поговорят с европейскими лидерами

Президенты 28 декабря встретятся в резиденции Трампа во Флориде, а перед этим поговорят с фон дер Ляйен и другими лидерами стран ЕС. Зеленский выражал надежду, что получится «наладить контакт с европейцами»

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед встречей во Флориде проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Беседа состоится в субботу, 27 декабря, в ней примет участие председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. О предстоящих переговорах в онлайн-формате также писал Axios, а сам Зеленский выразил надежду, что они с Трампом смогут «наладить контакт с европейцами».

Встреча лидеров Украины и США пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, она начнется в 15:00 воскресенья по местному времени (23:00 мск).

Зеленский сообщал, что представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, а переговоры будут сосредоточены на территориальном вопросе. По словам республиканца, на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности. В то же время, по данным Politico, американский лидер «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

В Кремле накануне сообщили о новых контактах с США после поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами, не приведя деталей. Трамп заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.