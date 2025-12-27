 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп и Зеленский перед встречей поговорят с европейскими лидерами

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Президенты 28 декабря встретятся в резиденции Трампа во Флориде, а перед этим поговорят с фон дер Ляйен и другими лидерами стран ЕС. Зеленский выражал надежду, что получится «наладить контакт с европейцами»
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед встречей во Флориде проведут телефонный разговор с европейскими лидерами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Беседа состоится в субботу, 27 декабря, в ней примет участие председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. О предстоящих переговорах в онлайн-формате также писал Axios, а сам Зеленский выразил надежду, что они с Трампом смогут «наладить контакт с европейцами».

Встреча лидеров Украины и США пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, она начнется в 15:00 воскресенья по местному времени (23:00 мск).

Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Зеленский сообщал, что представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, а переговоры будут сосредоточены на территориальном вопросе. По словам республиканца, на встрече есть «хорошие шансы» достичь мирной договоренности. В то же время, по данным Politico, американский лидер «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана.

В Кремле накануне сообщили о новых контактах с США после поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами, не приведя деталей. Трамп заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
Белый дом раскрыл сроки встречи Трампа и Зеленского
Политика
В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа
Политика
Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 12:52
CNN узнал о планах США захватить пустой и заржавевший танкер Политика, 12:45
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 12:37
Третья ракетка России объявила о помолвке Спорт, 12:36
Как технологии могут помочь развитию практики инвестиционных советников Отрасли, 12:33
Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова» Политика, 12:32
В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США Политика, 12:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины Политика, 12:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Киев после взрывов накрыл смог Политика, 12:09
ФСБ опубликовала видео задержания женщины в ДНР по подозрению в шпионаже Общество, 12:08
Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея Общество, 12:01 
Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50