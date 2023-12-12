В США заявили, что денег для Украины хватит на «пару недель»
Республиканцам в американском конгрессе необходимо одобрить выделение дополнительных средств для Украины на 2024 год, поскольку в настоящее время Вашингтон способен поддерживать Киев только в течение «нескольких недель», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«В этом году у нас осталось не так уж много недель, чтобы мы могли оказать помощь [Украине] в обеспечении безопасности. Поэтому я вполне ожидаю, что вы увидите, как мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца», — заявил он.
Кирби подчеркнул, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил с приближением зимы».
Комментируя визит украинского президента Владимира Зеленского в США, он заявил, что это шанс для Джо Байдена «получить информацию о том, как обстоят дела на фронте, а также дать понять президенту [Зеленскому] и украинскому народу, что мы собираемся продолжать поддерживать их, особенно в это очень трудное время».
Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.
При этом спикер палаты представителей (контролируется республиканцами) Майк Джонсон ранее не исключал, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря, ранее также писала Politico.
7 декабря в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, однако инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против».
В тот же день Кирби заявил, что администрация президента США не может пообещать Киеву дальнейшее финансирование из-за ситуации в конгрессе. Он добавил, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев», которые «хотят держать в заложниках эту помощь».
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак предупредил, что отсутствие помощи со стороны США создает опасность, что наступление ВСУ придется остановить и «будет большой риск проиграть эту войну».
Российская сторона осуждает военную поддержку Киеву. США — «локомотив» в вопросе «поощрения украинцев на войну», считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал призыв Байдена не допустить победы Москвы «демонизацией России».