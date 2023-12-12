В США заявили, что денег для Украины хватит на «пару недель»

Средств для поддержки Украины хватит до конца года, и, если конгресс не согласует новый пакет помощи, она остановится, заявил Кирби. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Республиканцам в американском конгрессе необходимо одобрить выделение дополнительных средств для Украины на 2024 год, поскольку в настоящее время Вашингтон способен поддерживать Киев только в течение «нескольких недель», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«В этом году у нас осталось не так уж много недель, чтобы мы могли оказать помощь [Украине] в обеспечении безопасности. Поэтому я вполне ожидаю, что вы увидите, как мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил с приближением зимы».

Комментируя визит украинского президента Владимира Зеленского в США, он заявил, что это шанс для Джо Байдена «получить информацию о том, как обстоят дела на фронте, а также дать понять президенту [Зеленскому] и украинскому народу, что мы собираемся продолжать поддерживать их, особенно в это очень трудное время».

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. При этом спикер палаты представителей (контролируется республиканцами) Майк Джонсон ранее не исключал, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. О том, что у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря, ранее также писала Politico.

7 декабря в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, однако инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против».

В тот же день Кирби заявил, что администрация президента США не может пообещать Киеву дальнейшее финансирование из-за ситуации в конгрессе. Он добавил, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев», которые «хотят держать в заложниках эту помощь».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак предупредил, что отсутствие помощи со стороны США создает опасность, что наступление ВСУ придется остановить и «будет большой риск проиграть эту войну».

Российская сторона осуждает военную поддержку Киеву. США — «локомотив» в вопросе «поощрения украинцев на войну», считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал призыв Байдена не допустить победы Москвы «демонизацией России».