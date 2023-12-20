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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп сообщил о наличии у США плана на будущее Украины

Блинкен: у Вашингтона есть четкий план на будущее Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
США подготовили «четкий план» развития Украины — союзники должны помогать ей минимум до лета, а после страна «встанет на ноги». Конгресс не может согласовать выделение военной помощи с сентября, последний пакет отправят в декабре
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

«У нас есть очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости», — сказал он. Блинкен подчеркнул, что для этого США и другие союзники должны помочь Украине преодолеть зиму, весну и лето.

В Вашингтоне неоднократно предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины закончатся до конца года. Белый дом 18 декабря анонсировал последний пакет помощи Украине. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что к вопросу о помощи Киеву вернутся после завершения каникул — 8 января.

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Политика
Чак Шумер

Если Украина в первые дни января не получит помощь, это будет означать, что нужно переходить к «плану Б», заявил советник украинского президента по экономике Олег Устенко. Он допустил, что на первом этапе власти обратятся к внутреннему рынку, в январе они «вырулят ситуацию», а после «деньги будут».

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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София Шошина София Шошина
Энтони Блинкен Украина военная помощь
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