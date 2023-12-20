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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным по Украине

Блинкен: согласен с Путиным в словах о решающем значении помощи США для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен рассказал, что согласен с российским президентом Владимиром Путиным в том, каково значение поддержки США для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2023-го, ее трансляция шла на YouTube-канале Госдепа.

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность солдатам и гражданам Украины продолжать их борьбу», — сказал он.

Европа, по словам Блинкена, оказала Украине поддержку на $110 млрд, США — на $70 млрд. Он добавил, что помощь также оказывают Япония, Южная Корея, Австралия и другие страны Тихоокеанского региона. «Как и мы, они знают, что поддержка Украины жизненно необходима», — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что помощь США Украине помогает также самим Соединенным Штатам, поскольку 90% средств были потрачены в стране и принесли выгоду местному бизнесу и рабочим, также это помогло укрепить оборонно-промышленную базу США.

«Россия слабее в военном плане, экономически, дипломатически. НАТО больше, сильнее и более едино, чем когда-либо за свою почти 75-летнюю историю», — заявил он.

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