Белый дом заявил об исчерпании средств, выделенных на помощь Украине
Пакеты военной помощи США Украине стали меньше, чтобы Вашингтон мог оказывать поддержку Киеву на протяжении более длительного времени, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Reuters. По ее словам, это связано с истощением выделенных на это средств, пока конгресс не принял решения о финансировании поддержки Украины.
3 ноября Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $125 млн, назвав это «разумной инвестицией» в национальную безопасность США. В состав нового пакета помощи Украине вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.
По данным Пентагона, за время военной операции на Украине Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более $44,2 млрд. Однако с начала октября во временный бюджет США (согласован до середины ноября) не заложены средства на помощь Украине. Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма составляла $6 млрд).
После начала войны Израиля и ХАМАС Вашингтон также пообещал поддержку Тель-Авиву. Байден говорил, что США смогут поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. Вечером 2 ноября нижняя палата конгресса, палата представителей, одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины. Теперь его должна рассмотреть верхняя палата, сенат.
Байден до этого сказал, что наложит вето на законопроект, если тот будет согласован без учета интересов Украины. В октябре он запросил у конгресса согласование пакета финансирования общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначено для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — для Израиля, остальное на иные цели.
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что таким образом западные страны становятся сторонами конфликта. Однако это не изменит исхода военной операции, подчеркивали в Кремле.