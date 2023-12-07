Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю

Сенаторы не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет

Чак Шумер (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США, следует из трансляции, которую вел канал C-Span. Чтобы вынести вопрос на рассмотрение верхней палаты конгресса, нужно было одобрение 60 сенаторов. 51 законодатель проголосовал «против», 49 — «за».

Пакет расходов, направленных на обеспечение национальной безопасности Америки, общим объемом $106 млрд президент США Джо Байден представил в октябре. Он, в частности, предполагал выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — в размере $14 млрд, а также предоставление гуманитарной помощи на $9 млрд в рамках этих конфликтов. Помимо этого, $2 млрд направляются на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и $14 млрд — на обеспечение безопасности на южной границе США. В рамках этого пакета администрация США также предложила увеличить штат сотрудников миграционной службы для ускорения обработки заявлений на предоставление убежища, увеличить численность патрулей для борьбы с нелегальной миграцией и выделить средства штатам, содержащим центры приема мигрантов.

Демократы имеют 51 место в сенате против 49 у республиканцев, но для одобрения пакета им необходимо было набрать 60 голосов, то есть заручиться поддержкой как минимум девяти республиканцев. Если бы сенат одобрил законопроект, он был бы передан на голосование в палату представителей (обычно законопроекты рассматриваются сначала нижней, потом верхней палатой конгресса, но сенат также может выступить с собственной инициативой — и тогда порядок меняется). Поскольку палата представителей контролируется республиканцами, успех законопроекта в сенате не гарантирует его одобрения нижней палатой. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.

Еще до голосования глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо лидерам конгресса, в котором сообщила, что к концу года Вашингтон полностью исчерпает ресурсы для оказания помощи Украине. «Я хочу внести ясность: без действий конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины, а также для предоставления техники из военных запасов США. Для достижения этого момента не существует волшебного горшочка с финансами. У нас закончились деньги — и почти нет времени», — указала Янг.

В своем письме она также подробно рассказала, на что были потрачены $111 млрд, ранее выделенных на помощь Украине, пишет The Hill. По словам Янг, Пентагон использовал 97% из $62,3 млрд, полученных им по состоянию на середину ноября, а госдепартамент полностью использовал выделенные ему $4,7 млрд на военную и гуманитарную помощь стране.

С чем увязывается выделение помощи Украине и Израилю

О том, что голосование по пакету помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по выделению средств для обеспечения безопасности американской границы с Мексикой состоится 4 декабря, ранее сообщало Politico. Издание отмечало, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выбрал эту дату для того, чтобы оказать давление на законодателей, которые в течение нескольких недель переговоров не могли достичь соглашения из-за требований сенаторов-республиканцев увязать пакеты помощи зарубежным странам с ужесточением миграционного законодательства.

В своем письме от 26 ноября, адресованном сенаторам, Шумер сообщил, что переговоры между демократами и республиканцами в сенате продолжатся — чтобы достичь «реалистичного соглашения, которое могли бы поддержать обе стороны». Шумер обозначил готовность демократов пойти на уступки, но предупредил, что в случае, если республиканцы займут слишком жесткую позицию, это поставит под угрозу одобрение всего пакета.

В итоге голосование было перенесено на 5 декабря, Шумер анонсировал закрытое заседание с участием президента Владимира Зеленского по видеосвязи, но тот в последний момент отказался. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров позднее объяснил этот шаг тем, что «ситуация изменилась» и заверил, что президент воспользуется им в следующий раз. Агентство Bloomberg сообщило, что решение украинского президента не участвовать в беседе с сенаторами связано с тем, что обсуждение выделения помощи Киеву зашло в тупик. Отказ Зеленского от выступления привел к обострению разногласий между республиканцами и демократами, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев проголосовать против законопроекта об ассигнованиях.

Президент Байден заявил, что для США будет «абсолютным безумием» не согласовать дополнительное финансирование помощи Украине, и что такой шаг противоречил бы национальным интересам страны. 6 декабря было озвучено как новая дата голосования. Перед голосованием президент еще раз выступил с обращением, в котором призвал одобрить помощь для Украины и не делать президенту России Владимиру Путину «величайший подарок».

CNN со ссылкой на источники сообщил, что в рамках потенциального соглашения рассматривались два сценария изменения законодательства. Оба подразумевают ограничение использования «условно-досрочного освобождения» для мигрантов, незаконно оказавшихся в США, которое дает право временно находиться в стране по неотложным гуманитарным причинам. Обычно такая мера применяется в индивидуальных случаях, но на данный момент такие послабления в правилах действуют и для граждан отдельных стран. В их число входят Украина, Афганистан, Венесуэла, Гаити, Куба и Никарагуа. Как варианты рассматриваются и ограничение общего числа лиц, которые могут подпадать под действие «условно-досрочного освобождения», и ограничение возможности конгресса расширять действия этой льготы на целые категории мигрантов, в том числе по страновому принципу.

Спикер палаты представителей уже заявил, что нижняя палата конгресса будет готова одобрить инициативы Байдена о выделении средств Украине и Израилю в рамках пакета только в случае изменения миграционной политики США. «Мы сказали, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов конгресса считают важной, мы должны также работать и изменить нашу собственную пограничную политику, и поэтому об этом ведется много вдумчивых переговоров», — сказал Джонсон. По его словам, он уведомил Байдена о своей позиции в ходе телефонного разговора. Также он направил ответ Янг, в котором подтвердил необходимость изменений в миграционном законодательсве для прохождения пакета помощи Украине в палате представителей.

Однако не только республиканцы выдвигали свои требования в рамках обсуждения единого пакета мер по обеспечению национальной безопасности США. Группа сенаторов от Демократической партии предложила увязать поддержку Израиля с соблюдением им международного гуманитарного права в ходе войны с ХАМАС. Тем не менее, наделение этих требований статусом партийных маловероятно, указывает CNN, так как они не нашли поддержки в комитете по международным делам и противоречат линии республиканцев на безоговорочную поддержку Израиля. Их включение в законопроект о выделении финансирования привело бы к его блокировке в палате представителей.

Россия осуждает предоставление западными странами военной помощи Украины. В Кремле настаивают, что это не сможет повлиять на ход военной операции, а лишь затянет страдания украинцев.