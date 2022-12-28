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Российский миллиардер рассказал, что прилетел в Африку из-за санкций ЕС

Bloomberg: основатель «Еврохима» Мельниченко прилетел в ЮАР лоббировать отмену санкций
Основатель «Еврохима» Мельниченко прилетел в ЮАР, чтобы убедить местных политиков лоббировать отмену санкций, препятствующих вывозу удобрений из России, узнал Bloomberg. Мельниченко под санкциями с марта, свои активы передал жене
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский бизнесмен, основатель компании «Еврохим» Андрей Мельниченко (Forbes оценивает его состояние в $27,4 млрд) прилетел в Южно-Африканскую Республику, чтобы лоббировать отмену санкций в кулуарах предвыборной конференции, организованной правящей партией Африканского национального конгресса, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Мельниченко хочет, чтобы самая промышленно развитая страна континента поддержала его призывы к ЕС «решить проблему санкций». По его расчетам, удобрения, которые рынок недополучил из-за санкций в течение года, позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 млн человек.

«Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны принимать сторону в конфликте», — сказал Мельниченко в интервью агентству. Он отказался назвать имена политиков, с которыми встречался в Йоханнесбурге.

Хотя санкции ЕС в отношении России не касаются сельскохозяйственной продукции или удобрений, ограничения в отношении российских бизнесменов привели к тому, что страховые компании, банки и логистические компании отказываются сотрудничать при организации поставок российской продукции. По словам Мельниченко, в этом году поставки удобрений сократились примерно на 9 млн т.

Миллиардер Андрей Мельниченко 8 марта передал контроль над в крупнейшей угольной компании России СУЭК и производителем удобрений «Еврохим» своей жене Александре. Это произошло за день до того, как против него ввели персональные санкции ЕС.

Западные страны декларируют отсутствие ограничений на вывоз продукции АПК из России, однако при этом сохраняются «скрытые санкции» в отношении российского агросектора, говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что европейские банки «перегибают» палку, отказываясь участвовать в торговле зерном и удобрений из России, в отношении которых, подчеркнул он, санкции не введены. О том, что западные санкции не запрещают поставки российского продовольствия и удобрений, говорил и президент США Джо Байден.

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Россия ведет переговоры по вопросу экспорта российских удобрений в рамках соглашений о «зерновой сделке», в которой участвуют Россия, Турция и ООН в рамках зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в этом направлении есть «существенные достижения». «И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. То есть здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-чего сделать», — говорил Песков.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Андрей Мельниченко «Еврохим» санкции ЮАР Африка
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