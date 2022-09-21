Байден заверил, что санкции не мешают экспорту продовольствия из России
Президент США Джо Байден, выступая с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что санкции западных стран не мешают России экспортировать продовольствие.
Байден обвинил Москву в том, что та пытается объяснить возникновение продовольственного кризиса санкциями, которые западные страны ввели против нее.
«Позвольте мне сказать совершенно четко: наши санкции совершенно ясно позволяют России экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений», — сказал Байден.
Президент США также заявил, что сделка по экспорту украинского зерна из портов Черного моря должна быть продлена, и призвал все страны не ограничивать экспорт и не создавать излишних запасов зерна
«Нам необходимо обеспечить ее продление <...>. Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна», — сказал он.
Кроме того, Байден объявил, что США выделяют $2,9 млрд на поддержание продовольственной безопасности в мире.
«Сегодня я объявляю о выделении еще 2,9 миллиарда долларов на обеспечение гуманитарной и продуктовой безопасности в этом году», — сказал Байден. Он отметил, что сегодня порядка 193 миллионов человек в мире испытывают серьезные проблемы с доступом к еде и «война ухудшает ситуацию». «Только Россия может закончить это», — уверен президент США.
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