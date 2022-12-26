Песков заявил о «существенных достижениях» в вопросе экспорта удобрений

Склад удобрений в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В переговорах по вопросу экспорта российских удобрений, в которых участвуют Россия, Турция и ООН в рамках зерновой сделки, есть «существенные достижения», заявил «Первому каналу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенные достижения. И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. То есть здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-чего сделать», — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и Анкара «примут меры» для решения проблемы с экспортом удобрений. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что такие шаги стороны уже «предпринимают».

Зерновая сделка, заключенная в июле Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН, включала в себя две части. Первая касалась безопасного вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, вторая — снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений и пр.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки реализуется, а вторая — нет. Действие части соглашения о вывозе украинского зерна в ноябре продлили до марта 2023 года. К концу декабря с Украины вывезли более 15 млн т зерна на 585 кораблях, заявили в турецком Минтрансе.



Что касается второй части сделки, то пока удалось добиться отправки только одного судна с российскими удобрениями. В конце ноября оно вышло из Нидерландов, 20 тыс. т удобрений направили в африканское государство Малави.

В МИД России отмечали, что передача удобрений из России беднейшим странам продвигается «с трудом и проволочками», в частности, поставкам препятствуют в Бельгии, Эстонии и Латвии.