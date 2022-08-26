Медведев объяснил превращение из либерала в «ястреба»

В изменении взглядов и риторики с либеральных на «ястребиные» нет ничего удивительного, заявил зампред Совбеза. По его словам, причина смены позиции не в нем, а в русофобской политике «партнеров» России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Причиной изменения риторики зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которого в бытность президентом воспринимали как либерала, произошло из-за русофобской политики западных стран. Об этом Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Журналист спросил, каким образом Медведев превратился в одного из самых главных «ястребов» России.

«Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда. И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — ответил зампред Совбеза России (цитата по ТАСС).

Он также напомнил о случаях, когда французские политики вносили вклад в разрешение конфликтов.

«Я вспоминаю, например, ту роль, которую сыграл президент [Николя] Саркози при возникновении российско-грузинского конфликта. Мы с ним общались каждый день. Каковы были результаты? Было выработано решение, которое всех устроило, и между Россией и Европой были достаточно быстро восстановлены отношения. Так что это зависит не только от моих внутренних установок, но и от позиции наших партнеров», — сказал Медведев.

Одним из самых известных высказываний Медведева во время его президентства в 2008–2012 годах стали слова «свобода лучше, чем несвобода». Эта фраза была произнесена им во время предвыборной кампании. За несколько дней до окончания своего президентского срока Медведев подтвердил, что считает развитие гражданских и экономических свобод своей важнейшей задачей.

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«Многие эти слова восприняли как мое политическое кредо, и это в целом правильно», — сказал он тогда.

В июне 2022 года Медведев заявил, что по-прежнему верит в девиз «свобода лучше, чем несвобода», с которым он шел на президентские выборы, и применил его к событиям на Украине. «По-прежнему свобода лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас проводится специальная военная операция на Донбассе, демилитаризация и денацификация Украины», — пояснил он.

C началом специальной военной операции на Украине Медведев стал публиковать посты с резкими оценками западных политиков и жесткой позицией по Украине.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев в Telegram (орфография и стилистика автора сохранены).

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Медведев рассказывал, что ведет свой Telegram-канал лично. «Мне кажется, стилистика того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, вещи там преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию — граждане нашей страны и вообще граждане других стран от политиков — на понятном, простом языке, без двусмысленностей, дипломатических ухищрений... Доходчиво и в то же время прямо. Вот поэтому я такого стиля там и придерживаюсь», — сказал замглавы Совбеза.