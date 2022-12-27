Силуанов оценил риски повышения налогов для уехавших самозанятых и ИП

Силуанов: решение по налогам для уехавших должно быть взвешенным, главное — не навредить

Правительство еще не определилось с позицией по предложению Госдумы увеличить ставку подоходного налога для уехавших самозанятых и ИП, сообщил Антон Силуанов. По его словам, в кабмине рассматривается и альтернативное решение

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Правительству известно об инициативе депутатов Госдумы о повышении подоходного налога для уехавших россиян, однако со своей позицией кабинет министров еще не определился. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене налоговых преференций для уехавших россиян и повышении для них ставки налогообложения. По его словам, «так будет справедливо». Позже в Госдуме уточнили, что речь идет только о самозанятых и индивидуальных предпринимателях.

Как отметил Силуанов, решение по поводу изменения налогообложения для уехавших россиян должно быть взвешенным, и «здесь главное — не навредить».

«Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес не будет заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить [в российский бюджет]: зарегистрируют компанию [за рубежом], а оказывать услуги будут на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — предупредил он, комментируя вариант, предложенный депутатами.

Другой вариант, который рассматривается в правительстве, — сохранить все как есть, и внести соответствующую налоговую поправку, которая позволит оказывать определенные услуги из-за рубежа на территории РФ и платить налоги здесь. «Мы хотим сделать так, чтобы налоги платились», — сказал Силуанов и добавил, что кабмин взвешивает предложение депутатов и определится с позицией.

В начале сентября замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов говорил, что Минфин готов обсуждать снижение ставки НДФЛ для дистанционных работников российских компаний, которые выполняют трудовые обязанности из-за рубежа, чтобы сохранить доходы региональных бюджетов от этого налога. Имелось ввиду снижение ставки с 30%, которые должны платить россияне, работающие на российского работодателя, но прожившие за рубежом более 183 дней.

Бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов власти приняли без изменений по НДФЛ для уехавших работников российских компаний.

В ноябре Силуанов сообщал, что Минфин склоняется к сохранению ставки НДФЛ в 13% (или 15% для доходов свыше 5 млн в год) для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России, — соответственно, без изменения для них статуса российского налогового резидентства.