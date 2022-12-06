Медведев заявил, что сам пишет посты в своем Telegram

Написать пост в таком стиле может только он сам, заявил Медведев. При этом он отметил, что у него есть помощники

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем телеграм-канале.

«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — пояснил Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства» (цитата по ТАСС).

В августе 2022 года Медведев объяснил, почему изменилась его риторика, хотя в бытность президентом его воспринимали как либерала.

«Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда. И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

Одним из самых известных высказываний Медведева во время его президентства в 2008–2012 годах стали слова «свобода лучше, чем несвобода». Эта фраза была произнесена им во время предвыборной кампании. За несколько дней до окончания своего президентского срока Медведев подтвердил, что считает развитие гражданских и экономических свобод своей важнейшей задачей.

В июне 2022 года Медведев ответил на вопрос, почему его посты в Telegram такие резкие. «Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он тогда.

До этого в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Медведев рассказывал, что ведет свой телеграм-канал лично.

«Мне кажется, стилистика того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, вещи там преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию — граждане нашей страны и вообще граждане других стран от политиков — на понятном, простом языке, без двусмысленностей, дипломатических ухищрений... Доходчиво и в то же время прямо. Вот поэтому я такого стиля там и придерживаюсь», — сказал замглавы Совбеза.