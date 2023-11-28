Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия в секторе Газа

Перемирие между сторонами длится с 24 ноября. Его продлили до 29-го. ХАМАС и Израиль обменялись заложниками и палестинскими заключенными: группировка отпустила около 70 человек, Тель-Авив — около 150

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

На севере сектора Газа члены ХАМАС напали на солдат израильской армии (ЦАХАЛ), несмотря на объявленное перемирие, некоторые военные получили легкие ранения, сообщила ЦАХАЛ, передает The Times of Israel.

Таких инцидентов было два. В первом бойцы ХАМАС использовали три взрывных устройства при нападении, во втором была открыта стрельба, военные Израиля вели ответный огонь.

«В обоих случаях силы ЦАХАЛ находились в пределах согласованных линий прекращения огня», — отметили в армии Израиля.

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявил, что бойцы группировки реагировали на «явное нарушение» перемирия с израильской стороны. ХАМАС заявил о приверженности режиму прекращения огня «до тех пор, пока его придерживается противник», и обратился к посредникам, чтобы те оказали давление на Израиль в этом вопросе.

Перемирие между сторонами началось 24 ноября, в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному). Изначально оно было согласовано на четыре дня; накануне, 27 ноября, его продлили еще на два, то есть до 29 ноября.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). В первый день ХАМАС вернул 13 израильтян (и отдельно 12 граждан Таиланда, в том числе мужчин), Израиль — 39 палестинцев, на второй день стороны обменяли то же количество израильтян и палестинцев, на третий — 14 и 39. В эти дни также были освобождены восемь иностранцев, среди них был россиянин. В ходе четвертого обмена ХАМАС освободил 11 заложников с двойным гражданством, среди них французы, немцы и аргентинцы. Израиль передал 33 палестинских заключенных.