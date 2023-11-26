ХАМАС отпустил вторую группу заложников после заявлений о паузе

ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и 4 иностранцев из числа заложников. Израиль сообщил, что освобожденные иностранцы — тайцы. Ранее движение обвинило Израиль в несоблюдении условий сделки и отложило выдачу пленных

Палестинское исламистское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще 13 израильтян и 7 иностранцев из числа заложников, сообщило военное крыло группировки «Бригады аль-Кассама».

«В рамках гуманитарного перемирия бригады «Кассам» передали Красному Кресту 13 израильских задержанных и 7 иностранных граждан», — говорится в публикации в телеграм-канале. Позже сообщение было изменено, число освобожденных иностранцев уменьшилось до четырех.

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на данные Красного Креста сообщила, что заложники направляются к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Yediot Achronot пишет, что большинство освобожденных израильтян были захвачены в кибуце Беэри 7 октября.

Позже ЦАХАЛ уточнила, что во вторую группу освобожденных заложников вошли 13 израильтян и 4 тайца, они направляются через Египет на границу с Израилем.

25 ноября «Бригады Аль-Кассама» заявили, что откладывают освобождение второй группы заложников, поскольку Израиль не соблюдает условия соглашения по въезду грузовиков с гумпомощью на север сектора Газа и по освобождению палестинских заключенных согласно установленным критериям. Израиль в ответ пригрозил возобновлением боев, если заложников не освободят до полуночи.

Египет и Катар вели переговоры со сторонами, чтобы сделка продолжалась, сообщал Al-Arabiya. Позже МИД Катара объявил, что ситуация урегулирована и освобождение заложников состоится вечером. «Из израильских тюрем были освобождены 33 ребенка и 6 женщин, а из Газы — 8 детей и 5 женщин, а также 7 иностранцев», — уточнили в ведомстве.

Спикер израильской армии Даниэль Хагари говорил о «значительном прогрессе» в ситуации с обменом пленными. «Пока это не закончится, это еще не конец. Если соглашение не будет выполнено, мы вернемся к борьбе», — подчеркнул он.

Перемирие продолжительностью в четыре дня началось накануне, 24 ноября. Согласно договоренностям, за это время ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и несовершеннолетних. Допускается, что за каждые десять дополнительно освобожденных пауза в боевых действиях может быть продлена на день, но всего ее продолжительность составит не более 10 дней.

Вечером того же дня группировка отпустила первую группу заложников из 13 израильтян (четверых детей и девять женщин), а также десять тайцев и одного филиппинца. Из израильских тюрем в ответ отпустили 39 палестинских женщин и детей.