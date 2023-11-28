На каких условиях Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие

Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на два дня. Их цель — обменять как можно больше удерживаемых каждой из сторон лиц. После этого Израиль намерен продолжить свою военную операцию по зачистке сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

На каких условиях продлено перемирие

27 ноября Израиль и ХАМАС договорились о том, чтобы продлить гуманитарное перемирие, которое началось 24 ноября, еще на два дня — до 29 ноября. Как заявил ТАСС представитель палестинского движения Тахер ан-Нуну, условия следующие: в обмен на освобождение одного израильского заложника — освобождение трех палестинских заключенных и пропуск 200 грузовиков гуманитарной помощи в сектор Газа ежедневно.

Это также значит, что Израиль и ХАМАС смогли договориться о том, кто войдет в четвертую группу обмена пленных. Как сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, власти страны получили список людей на освобождение. При этом там не уточнили, сколько их в списке. Как сообщал ранее израильский портал Ynet, ссылаясь на египетский источник, 27 ноября ХАМАС освободит 11 израильтян, также продолжаются переговоры об освобождении 33 палестинских заключенных.

Хроника обменов между Израилем и ХАМАС 24 ноября: ХАМАС вернул 13 израильтян (и отдельно 12 граждан Таиланда), Израиль — 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков). 25 ноября: ХАМАС вернул 13 человек(и отдельно четырех граждан Таиланда), Израиль — 39 палестинцев (шесть женщин и 33 подростка). 26 ноября: ХАМАС вернул 13 заложников, Израиль — 39 палестинских подростков.

О том, что Израиль и ХАМАС договорились начать обмен удерживаемыми лицами, стало известно 22 ноября. Цель еврейского государства — вернуть домой всех заложников (до начала обменов ХАМАС удерживал в секторе Газа около 240 человек), которых палестинская группировка захватила во время нападения 7 октября. На первом этапе перемирия ХАМАС должен освободить не менее 50 израильтян, Израиль — 150 палестинцев, находящихся в его тюрьмах (по подсчетам израильской правозащитной организации «Бецелем», в сентябре 2023 года в израильских тюрьмах «по соображениям безопасности» находились 4764 палестинца, в том числе 176 из сектора Газа). Речь идет об обмене женщин и несовершеннолетних.

Израильское правительство отметило, что за каждые десять человек, которых ХАМАС освободит дополнительно, оно готово продлевать перемирие еще на один день. При этом там подчеркнули, что продолжат войну — чтобы вернуть всех заложников, завершить ликвидацию ХАМАС и сделать так, чтобы со стороны сектора Газа для Израиля не возникло никаких новых угроз.

За то, чтобы продлить перемирие, выступали обе стороны конфликта: 27 ноября Reuters и The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей Египта, сообщили, что Израиль и ХАМАС близки к тому, чтобы поддержать режим прекращения огня еще на два дня. По данным WSJ, четвертый обмен, который должен был состояться 27 ноября в 16:00 по местному времени (в 17:00 по Москве), отложили на несколько часов из-за проблем со списком людей, который предоставил ХАМАС. Этот список включал в основном детей, а это значит, что они были бы разделены со своими семьями. Израиль же настаивает на том, чтобы члены семей оставались вместе. Посредниками в урегулировании таких вопросов выступают Египет и Катар.

Вечером 26 ноября ХАМАС заявил, что стремится к тому, чтобы освободить как можно больше заключенных из тюрем. Примерно в то же время Нетаньяху сообщил, что для продления прекращения огня есть «прекрасная возможность» — обнародованная ранее схема «десять израильских заложников — один дополнительный день перемирия». При этом премьер-министр подчеркнул: в разговоре с президентом США Джо Байденом он обозначил, что с окончанием паузы Израиль «с полной силой» вернется к достижению своих целей — а именно к ликвидации ХАМАС, «обеспечению того, чтобы Газа не стала вновь тем, чем она была», и освобождению всех заложников.

Что последует после перемирия

Когда перемирие закончится, Израиль продолжит боевые действия — они будут продолжаться как минимум до тех пор, пока Армия обороны Израиля не возьмет под контроль северную часть сектора Газа, считает научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян. «Часть заложников обменивают в рамках сделки с Израилем, некоторых — через российских, катарских и других посредников. Но их число не бесконечно, — предупреждает эксперт. — Как только заложники закончатся, Израиль мало что будет сдерживать в части продолжения боевых действий. Несколько ограничить его могут США, оказав больше политического давления».

Эксперт уточнил, что под давлением подразумевается не отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Израиля (законопроект об оказании ему дополнительной помощи сейчас находится на рассмотрении конгресса — его сенат может рассмотреть 4 декабря), — для начала Вашингтон может как минимум заявить, что он не поддерживает действия военного кабинета. «Если США заявят о такой позиции, то продавить обсуждения с антиизраильским посылом в Совете Безопасности ООН станет гораздо проще, а Израиль этого явно не хочет», — отметил эксперт.

27 ноября представитель движения в Ливане Усама Хамдан сообщил, что продление перемирия может быть осуществлено по израильской схеме. Правда, по его словам, все зависит от того, смогут ли ХАМАС и его боевое крыло «Бригады Аль-Кассама» найти других задержанных; поэтому и продление перемирия будет зависеть от числа пленных, которые есть у ХАМАС. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани в интервью The Financial Times рассказал, что в плену в секторе Газа находятся еще более 40 женщин и детей; по его словам, перемирие может быть продлено, если ХАМАС использует паузу в конфликте, с тем чтобы их разыскать.

Никто не знает, что конкретно происходит с захваченными людьми в секторе Газа, говорит Мелконян, — по словам ближневосточных дипломатов, тех забрали централизованно, но потом, когда начались израильские удары, происходило их оперативное перемещение. «Часть руководства ХАМАС и оперативных командиров на месте либо погибли, либо ранены. Они не говорят, что у них хаос, но есть реальная проблема с тем, чтобы установить, что происходит на земле», — сказал эксперт.

Этим отчасти можно объяснить, почему палестинское движение не может отыскать на своей территории людей, которых оно же и взяло в заложники. Однако эта оговорка ХАМАС, по оценке Сергея Мелконяна, не выглядит убедительно. «Та система связи, которая есть у ХАМАС и которую израильская разведка не смогла проследить, наверняка позволяет если не координировать действия, то обмениваться информацией. Так что они, вероятно, в курсе, где кто находится, — отметил эксперт. — Эти заявления могут быть признаком внутреннего раскола — не исключено, что внутри руководства ХАМАС есть противники курса на перемирие. Либо же — и этот вариант более вероятен — ХАМАС просто хочет выиграть время».