ХАМАС объявил об освобождении россиянина
Палестинская группировка ХАМАС освободила заложника с российским гражданством, говорится в ее заявлении в телеграм-канале.
«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имеющего российское гражданство», — говорится в заявлении.
О том, что ХАМАС 26 ноября может отпустить взятого в заложники израильтянина с российским гражданством по просьбе России, ранее сообщил израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на два источника. По данным канала, его должны освободить еще до того, как будет опущена третья группа заложников из 13 человек. В начале ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов говорил, что ХАМАС удерживает пять-шесть российских граждан.
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