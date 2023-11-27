Перемирие в секторе Газа продлили на два дня

МИД Катара объявил о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС на два дня

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара достигнуто соглашение о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, сообщил на своей странице в X (бывший Twitter) представитель министерства иностранных дел королевства Маджед аль-Ансари.

ХАМАС подтвердил, что перемирие продлевается, передает Al Jazeera.

The Times of Israel отмечает, что Израиль еще не подтвердил продление перемирия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности к этому и условием назвал передачу по 10 израильских заложников в день.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Сегодня, 27 ноября, оно должно было завершиться. В рамках перемирия палестинское движение освободило десятки заложников, захваченных и увезенных в Газу, а Израиль начал отпускать палестинских заключенных.

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