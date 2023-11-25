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Политика ,  
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Кого обменяли в ходе перемирия Израиль и ХАМАС

Стали известны детали прошедшего обмена пленными между Израилем и ХАМАС
В первый день перемирия Израиль и ХАМАС провели обмен. Палестинская группировка отпустила более 20 заложников, израильские власти освободили из тюрьмы 39 заключенных палестинцев. Как прошел обмен — в материале РБК

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина
(Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС)
Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер
(Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press)
Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС
(Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters)
Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина
(Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

Израиль и палестинское движение ХАМАС, война между которыми продолжается с 7 октября, в первый день перемирия, 24 ноября, провели обмен. Из плена в секторе Газа были освобождены 13 израильских граждан, а Израиль выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и детях. В рамках отдельных договоренностей ХАМАС отпустил группу тайских рабочих и одного филиппинца.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Тем же вечером Египет и Катар, которые выступают в качестве посредников, подтвердили, что обмен между сторонами состоялся. Он проходил при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Кого освободили из плена ХАМАС

В районе 19:30 (20:30 мск) освобождение израильтян подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы завершили возвращение первых из наших похищенных. Дети, их матери и другие женщины», — сказал он.

Речь идет 13 израильских гражданах. Они провели в плену 49 дней. Это четверо детей (самому младшему — два года) и девять женщин (большинство из них пожилые, самой старшей — 85 лет). Красный Крест вывез их через КПП «Рафах» в Египет, а дальше они были переданы Израилю.

Все освобожденные, за исключением одного, были похищены из кубица Нир Оз, что неподалеку от границы с Газой. Всего из этой общины ХАМАС 7 октября захватил 70 человек, отмечает The New York Times. Это около трети от примерно 215 заложников, остающихся в руках группировки, пишет газета.

Все 13 освобожденных израильтян сейчас находятся в больницах Холона и Петах-Тиквы (города в центральной части Израиля) и уже встретились с родственниками. Состояние пациентов оценивается как стабильное и удовлетворительное, но некоторые из них истощены, пишет портал «Новости Израиля».

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Эли Коэн

Кого еще освободил ХАМАС

В рамках отдельной сделки с палестинским движением, в подготовке которой участвовал Катар, была освобождена группа иностранных рабочих, захваченных в Израиле и содержавшихся в Газе. Изначально вечером 24 ноября МИД Таиланда сообщил об освобождении 12 тайцев. При этом позднее катарские власти заявили, что речь идет о десяти гражданах Таиланда и одном филиппинце.

Заместитель посла Таиланда в Израиле позднее подтвердил Ynet, что освобождены десять тайцев. По словам дипломата, они сейчас проходят лечение. Их доставили в больницу под Тель-Авивом. Посольство Филиппин в Тель-Авиве 25 ноября также подтвердило освобождение своего гражданина, который уже прибыл для лечения на территорию Израиля.

Среди заложников у ХАМАС в Газе было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых захватили в плен 7 октября, отмечала Al Jazeera. Власти Таиланда указывали, что на момент атаки около 30 тыс. граждан были заняты на работах (в основном в сфере сельского хозяйства) в Израиле.

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП «Рафах» на границе с Египтом в Газу направили грузовики с гуманитарной помощью. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в общей сложности было пропущено 137 грузовиков, и назвало это крупнейшим гуманитарным конвоем, прошедшим с 7 октября. Кроме того, в анклав направили 129 тыс. л топлива, указали в организации.

Кого освободил Израиль

Израильские власти в рамках обмена освободили 39 палестинцев, которые были осуждены по различным обвинениям и находились в тюрьмах. Al Jazeera приводит поименный список и пишет, что речь идет о 22 женщинах и 17 несовершеннолетних (две девочки и 15 мальчиков). Другие данные приводит The Times of Israel: 24 женщины и 15 несовершеннолетних (самому младшему, по данным издания, 14 лет).

Еще днем 24 ноября палестинцев перевели в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан, где их осмотрели сотрудники Красного Креста. В 20:00 по местному времени (21:00 мск) их отпустили в автобусы МККК. По договоренности с Израилем, освобожденные могут вернуться в свои дома в Иерусалиме и на Западном берегу. Часть из бывших заключенных доставили в Бетунию (муниципальный совет к западу от Рамаллы, где находится администрация властей Палестины) для встречи с родственниками. Несмотря на израильский запрет на проведение акций в связи с обменом, в Рамалле автобус с освобожденными из тюрьмы окружила толпа ликующих палестинцев, передает The Times of Israel.

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Что будет дальше

Перемирие рассчитано на четыре дня. Согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС должен передать заложников группами по 12–13 человек, а Израиль — освободить 150 заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и несовершеннолетних.

По последним оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа около 215 заложников. Представитель вооруженных сих при этом допустил, что «во многих случаях они, вероятно, мертвы». Пока из плена не был освобожден ни один американец, сообщили в правительстве Израиля.

25 ноября, как ожидается, ХАМАС должен освободить 14 израильтян, сообщили Би-би-си и AFP со ссылкой на израильский источник. В то же время Израиль официально анонсировал освобождение 42 палестинцев, пишет The Times of Israel.

В списке на освобождение, который изучается израильской стороной, в общей сложности 300 имен, указывает Al Jazeera. Это 33 женщины, остальные — в основном юноши в возрасте от 16 до 18 лет.

Большинство заключенных были арестованы в 2021–2023 годах, но все — до 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, передает телеканал. По его данным, большинство обвинений связано с угрозами безопасности, нелегальным въездом в Израиль, поддержкой терроризма и контактами с враждебными организациями, а также с бросанием камней. По данным Haaretz, Израиль отказался освободить осужденных за убийство, но те, кто отбывает срок за покушение, могут быть отпущены.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ХАМАС заложники политзаключенные палестинцы

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