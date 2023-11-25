Кого обменяли в ходе перемирия Израиль и ХАМАС

В первый день перемирия Израиль и ХАМАС провели обмен. Палестинская группировка отпустила более 20 заложников, израильские власти освободили из тюрьмы 39 заключенных палестинцев. Как прошел обмен — в материале РБК

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина (Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС) Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер (Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press) Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС (Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters) Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина (Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press) Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в Газе, сектор Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

Израиль и палестинское движение ХАМАС, война между которыми продолжается с 7 октября, в первый день перемирия, 24 ноября, провели обмен. Из плена в секторе Газа были освобождены 13 израильских граждан, а Израиль выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и детях. В рамках отдельных договоренностей ХАМАС отпустил группу тайских рабочих и одного филиппинца.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Тем же вечером Египет и Катар, которые выступают в качестве посредников, подтвердили, что обмен между сторонами состоялся. Он проходил при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

Кого освободили из плена ХАМАС

В районе 19:30 (20:30 мск) освобождение израильтян подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы завершили возвращение первых из наших похищенных. Дети, их матери и другие женщины», — сказал он.

Речь идет 13 израильских гражданах. Они провели в плену 49 дней. Это четверо детей (самому младшему — два года) и девять женщин (большинство из них пожилые, самой старшей — 85 лет). Красный Крест вывез их через КПП «Рафах» в Египет, а дальше они были переданы Израилю.

Все освобожденные, за исключением одного, были похищены из кубица Нир Оз, что неподалеку от границы с Газой. Всего из этой общины ХАМАС 7 октября захватил 70 человек, отмечает The New York Times. Это около трети от примерно 215 заложников, остающихся в руках группировки, пишет газета.

Все 13 освобожденных израильтян сейчас находятся в больницах Холона и Петах-Тиквы (города в центральной части Израиля) и уже встретились с родственниками. Состояние пациентов оценивается как стабильное и удовлетворительное, но некоторые из них истощены, пишет портал «Новости Израиля».

Кого еще освободил ХАМАС

В рамках отдельной сделки с палестинским движением, в подготовке которой участвовал Катар, была освобождена группа иностранных рабочих, захваченных в Израиле и содержавшихся в Газе. Изначально вечером 24 ноября МИД Таиланда сообщил об освобождении 12 тайцев. При этом позднее катарские власти заявили, что речь идет о десяти гражданах Таиланда и одном филиппинце.

Заместитель посла Таиланда в Израиле позднее подтвердил Ynet, что освобождены десять тайцев. По словам дипломата, они сейчас проходят лечение. Их доставили в больницу под Тель-Авивом. Посольство Филиппин в Тель-Авиве 25 ноября также подтвердило освобождение своего гражданина, который уже прибыл для лечения на территорию Израиля.

Среди заложников у ХАМАС в Газе было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых захватили в плен 7 октября, отмечала Al Jazeera. Власти Таиланда указывали, что на момент атаки около 30 тыс. граждан были заняты на работах (в основном в сфере сельского хозяйства) в Израиле.

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП «Рафах» на границе с Египтом в Газу направили грузовики с гуманитарной помощью. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в общей сложности было пропущено 137 грузовиков, и назвало это крупнейшим гуманитарным конвоем, прошедшим с 7 октября. Кроме того, в анклав направили 129 тыс. л топлива, указали в организации.

Кого освободил Израиль

Израильские власти в рамках обмена освободили 39 палестинцев, которые были осуждены по различным обвинениям и находились в тюрьмах. Al Jazeera приводит поименный список и пишет, что речь идет о 22 женщинах и 17 несовершеннолетних (две девочки и 15 мальчиков). Другие данные приводит The Times of Israel: 24 женщины и 15 несовершеннолетних (самому младшему, по данным издания, 14 лет).

Еще днем 24 ноября палестинцев перевели в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан, где их осмотрели сотрудники Красного Креста. В 20:00 по местному времени (21:00 мск) их отпустили в автобусы МККК. По договоренности с Израилем, освобожденные могут вернуться в свои дома в Иерусалиме и на Западном берегу. Часть из бывших заключенных доставили в Бетунию (муниципальный совет к западу от Рамаллы, где находится администрация властей Палестины) для встречи с родственниками. Несмотря на израильский запрет на проведение акций в связи с обменом, в Рамалле автобус с освобожденными из тюрьмы окружила толпа ликующих палестинцев, передает The Times of Israel.

Что будет дальше

Перемирие рассчитано на четыре дня. Согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС должен передать заложников группами по 12–13 человек, а Израиль — освободить 150 заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и несовершеннолетних.

По последним оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа около 215 заложников. Представитель вооруженных сих при этом допустил, что «во многих случаях они, вероятно, мертвы». Пока из плена не был освобожден ни один американец, сообщили в правительстве Израиля.

25 ноября, как ожидается, ХАМАС должен освободить 14 израильтян, сообщили Би-би-си и AFP со ссылкой на израильский источник. В то же время Израиль официально анонсировал освобождение 42 палестинцев, пишет The Times of Israel.

В списке на освобождение, который изучается израильской стороной, в общей сложности 300 имен, указывает Al Jazeera. Это 33 женщины, остальные — в основном юноши в возрасте от 16 до 18 лет.

Большинство заключенных были арестованы в 2021–2023 годах, но все — до 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, передает телеканал. По его данным, большинство обвинений связано с угрозами безопасности, нелегальным въездом в Израиль, поддержкой терроризма и контактами с враждебными организациями, а также с бросанием камней. По данным Haaretz, Израиль отказался освободить осужденных за убийство, но те, кто отбывает срок за покушение, могут быть отпущены.