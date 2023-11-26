ХАМАС освободил третью группу заложников

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Палестинская группировка ХАМАС передала «Красному Кресту» третью группу заложников из сектора Газа, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Группировка отпустит 13 человек — девять детей и четырех женщин. Помимо них также будут освобождены израильтянин с российским гражданством и четверо иностранных рабочих.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже сообщила в телеграм-канале, что 14 израильских заложников и трое иностранцев были переданы «Красному Кресту».

ХАМАС вечером 26 ноября объявил, что освободил заложника с российским гражданством. Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила заявление группировки. «Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта», — написала она в телеграм-канале. По ее словам, гражданин России был вызволен «вне списка об обмене». «Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — уточнила Захарова.

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